Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Федеральные государственные органы не обладают информацией о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы. Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов о том, что у депутатов есть второе гражданство", - проинформировал Володин, призвав парламентариев, выдвигающих такие обвинения, предоставить соответствующую информацию. "Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте", - заявил он.

"Чтобы вот такие обвинения озвучивать, материалы в рабочем порядке передавайте, мы их изучим, направим в соответствующие федеральные структуры. Если они найдут подтверждение, любой получит по заслугам", - предупредил председатель Госдумы, напомнив, что двойное гражданство и вид на жительство несовместимы с полномочиями депутата.

Как уточнил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, официальные ответы госструктур не содержат информацию о втором гражданстве депутатов. "Мы сделали запросы во все государственные структуры и правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть. МИД, СВР, ФСБ, МВД, прокуратура. И мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей органов о том, что информации о наличии у депутатов (список прилагается) второго гражданства не имеется", - отметил он.

В августе прошлого года Пискарев направил запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых членов нижней палаты парламента. Ранее такое поручение комитету дал Володин.

Поводом для начала проверки стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова. В запросе он указал, что на пленарном заседании Госдумы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у самого Парфенова гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. По мнению коммуниста, в то же время "российская общественность, несомненно, поддержала бы саму идею осуществления тщательных, объективных и беспристрастных проверочных мероприятий в отношении широкого круга депутатов, сенаторов, высокопоставленных госслужащих и лиц, замещающих государственные должности, должности в государственных корпорациях", включая государственные страховые фонды. К запросу прилагалась публикация издания "Аргументы недели" от 4 мая 2019 года о якобы утечке в интернет списка имен парламентариев и должностных лиц, имеющих иностранные паспорта или вид на жительство.