Совфед пригласил министра просвещения выступить на пленарном заседании 27 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду решение пригласить министра просвещения Сергея Кравцова для выступления на следующем пленарном заседании в рамках правительственного часа.

Как ожидается, министр расскажет о ходе реализации национального проекта "Образование".

Как отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, подготовка к правительственному часу идет полным ходом, в комитет уже поступило порядка 60 вопросов министру от сенаторов.