{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед пригласил министра просвещения выступить на пленарном заседании 27 января

Ожидается, что Сергей Кравцов расскажет о ходе реализации нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду решение пригласить министра просвещения Сергея Кравцова для выступления на следующем пленарном заседании в рамках правительственного часа.

Как ожидается, министр расскажет о ходе реализации национального проекта "Образование".

Как отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, подготовка к правительственному часу идет полным ходом, в комитет уже поступило порядка 60 вопросов министру от сенаторов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Более 260 тыс. человек отпраздновали Крещение в Подмосковье
Праздничные мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской рассказал Роман Каратаев
Читать полностью