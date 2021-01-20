Должность советника директора по воспитанию появится в школах с 1 марта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новая должность советника директора по воспитанию будет введена в российских школах с 1 марта текущего года, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения.

"С 1 марта 2021 года в десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в их задачи будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность планируется отобрать через открытый конкурс "Навигаторы детства", который намерены запустить Минпросвещения и Российское движение школьников в конце текущей недели.

"Уверен, подобный конкурс ожидает успех в регионах, мы надеемся на активных, талантливых, инициативных участников со всей страны. Он не только откроет новые возможности для конкурсантов, но и позволит распространить лучший опыт и лучшие практики в педагогической среде", - привели в пресс-службе слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.