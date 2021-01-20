Власти Пекина с 23 января переведут школы на онлайн-обучение

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Правительство Пекина закрыло детские сады и с 23 января переведет всех школьников на онлайн-обучение из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель секретаря комитета по образованию горкома Пекина Ли И.

"С 23 января учащимся средних школ по всему городу не надо приходить в учебные заведения. Все занятия до конца семестра будут переведены в онлайн", - сказал он.