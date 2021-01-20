ВЦИОМ: удовлетворенность россиян личной безопасностью выросла за 15 лет сильнее всего

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россияне больше всего удовлетворены отношениями в семье и менее всего - экономической и политической обстановкой, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в среду.

"Отношения в семье - сфера, в которой россияне испытывают наивысшую удовлетворенность (88 пунктов, на 16 п. выше чем в 2005 году). На втором и третьем месте - общение с друзьями и близкими (71 пункт) и личная безопасность (65 пунктов, +46 п. за 15 лет)", - говорится в исследовании.

На четвертом месте оказалась удовлетворенность россиян климатом и погодой в месте их проживания (60 пунктов), чуть меньше оказалась удовлетворенность социальным статусом в обществе, которая оценивается в 59 пунктов. Творческая самореализация соотечественников оценивается в 45 пунктов.

Менее всего жители РФ удовлетворены досугом и способами его проведения (удовлетворенность оценивается в 15 пунктов), материальным положением (4 пункта) и экономической, политической обстановкой в стране (1 пункт).

Больше всего за последние 15 лет выросла удовлетворенность соотечественников личной безопасностью (выросла на 46 п. с 2005 года), творческой самореализацией (показала рост на 45 п.) и материальным положением (выросла на 35 п.), следует из материалов исследования.

Индекс удовлетворенности сферами жизни рассчитывается по ответу на вопрос "Насколько вы удовлетворены следующими сторонами своей жизни?" как разница между суммами положительных и отрицательных ответов и может принимать значение от -100 до 100 пунктов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2005 году опрошено по 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4.