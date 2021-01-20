Матвиенко считает, что паспорта вакцинации в России не нужны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Паспорта вакцинации для сделавших прививку против коронавируса не нужны в России, заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, что или из-за недопонимания, или из-за каких-то других причин эта тема в неправильном ключе излагается, масштабируется, ведь никто не говорил в России, что будут вводится "ковидные паспорта". Конечно, никакие "ковидные паспорта" не нужны, безусловно. Речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно", - отметила она.

"В восприятии людей это вот такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, и он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно", - добавила спикер Совфеда.

Прививка от коронавируса не станет основанием для установления неравенства прав у граждан, заявила Матвиенко.