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Володин заявил, что прививку от коронавируса сделали около 30 депутатов

Еще 50 записаны на нее

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Порядка 30 депутатов Госдумы уже сделали прививку от коронавируса, еще около 50 записались на вакцинирование. Об этом журналистам в среду сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

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"Сделали прививки около 30 депутатов, порядка 50 записались на прививки. Получается около 80. Около 170 депутатов, кто имеют антитела после болезни", - сказал председатель Госдумы.

Спикер заметил, что "возможности для передачи вируса будут минимальны, если количество привитых и переболевших депутатов будет больше 50-60%". По его словам, это уже будет достаточно и даст общий иммунитет. Всего в нижней палате парламента 450 мест.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

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Володин, Вячеслав ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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