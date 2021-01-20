Володин заявил, что прививку от коронавируса сделали около 30 депутатов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Порядка 30 депутатов Госдумы уже сделали прививку от коронавируса, еще около 50 записались на вакцинирование. Об этом журналистам в среду сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Сделали прививки около 30 депутатов, порядка 50 записались на прививки. Получается около 80. Около 170 депутатов, кто имеют антитела после болезни", - сказал председатель Госдумы.

Спикер заметил, что "возможности для передачи вируса будут минимальны, если количество привитых и переболевших депутатов будет больше 50-60%". По его словам, это уже будет достаточно и даст общий иммунитет. Всего в нижней палате парламента 450 мест.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".