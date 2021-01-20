Экс-сенатор Арашуков заразился COVID-19 в СИЗО

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заразился коронавирусной инфекцией в СИЗО, и поэтому не доставлен в Мосгорсуд для рассмотрения вопроса о продлении ему ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

"У Рауфа Арашукова диагностирован COVID-19. Он не доставлен в Мосгорсуд и помещен на карантин. Сейчас решается вопрос о том, как продлевать меру пресечения моему подзащитному, или же снять этот вопрос с рассмотрения",- сказал защитник.

Мосгорсуд в среду должен рассмотреть вопрос о продлении до конца апреля ареста экс-сенатору, а также его отцу, предпринимателю Раулю Арашукову.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 302 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей. Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.