Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, что у нее есть антитела к новому коронавирусу, поэтому она не стала делать прививку от него.

"Я планировала сделать прививку, но перед этим сделала анализ крови - у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю, но пока у меня есть внутренняя степень защиты, мне поэтому пока не рекомендовано делать прививку", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы убеждены, что наша вакцина самая эффективная и самая правильная", - отметила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила журналистам, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике.