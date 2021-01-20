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Пандемия COVID-19
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Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу

Ранее Спикер Совета Федерации заявила, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, что у нее есть антитела к новому коронавирусу, поэтому она не стала делать прививку от него.

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"Я планировала сделать прививку, но перед этим сделала анализ крови - у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю, но пока у меня есть внутренняя степень защиты, мне поэтому пока не рекомендовано делать прививку", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы убеждены, что наша вакцина самая эффективная и самая правильная", - отметила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила журналистам, что планирует привиться от коронавируса, как только найдет подходящее время в своем рабочем графике.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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