Власти Китая выявили "британский" штамм коронавируса у зараженных в Пекине

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайские специалисты выявили у двоих инфицированных в Пекине "британский" штамм коронавируса. Об этом в среду на брифинге заявил замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Пан Синхо.

"К настоящему времени Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил, что у двух инфицированных выявлен появившийся в результате мутации "британский" штамм коронавируса. Первоначальный источник заражения прибыл из-за рубежа", - сказал он.

Всего в медицинских учреждениях китайской столицы насчитывается около 40 инфицированных, а также несколько бессимптомных носителей. За последние сутки власти выявили в городе семь новых случаев заражения, из них шесть зафиксированы в районе Дасин. Правительство города запретило жителям этого района покидать Пекин.

На территории Дасина, где находится крупнейший международный аэропорт Пекина, закрыты все торговые центры. Кроме того, власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в Пекин из-за границы или других регионов Китая после 10 декабря прошлого года.