Володин: тех, кто верит в версию с отравлением Навального, становится все меньше

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что тех, кто верит в версию об отравлении Алексея Навального, становится все меньше.

"Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить? Тех, кто верит в это, становится все меньше и меньше", - заявил спикер в среду журналистам, назвав подобные предположения глупостью.

Володин заметил, что Навальный является инструментом для введения новых антироссийских санкций и создания дополнительных проблем для РФ. Кроме того, продолжил политик, блогера во время произошедшего с ним инцидента "спасали все - от врачей до президента", ему следовало бы поблагодарить их.

Председатель Госдумы напомнил, что данный вопрос обсуждался во вторник на пленарном заседании палаты, все фракции выступили с единой позицией по данной теме.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.