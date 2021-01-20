Минздрав ведет сбор данных о потребности в лекарствах против коронавируса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минздрав и Минпромторг РФ осуществляют сбор сведений о потребности в лекарственных препаратах для лечения коронавирусной инфекции в стационарных и амбулаторных условиях, мониторинг ведется с целью обеспечения наличия на рынке достаточного количества лекарств. Об этом говорится в письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москальковой спикеру парламента Бурятии Владимиру Павлову в связи с его обращением по вопросу обеспечения лекарствами граждан, проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции.

В письме, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, Москалькова информирует о своем запросе по этой проблеме в Минздрав РФ и полученном на него ответе. "Минздравом совместно с Минпромторгом осуществлен сбор сведений о потребности в лекарственных препаратах для лечения новой коронавирусной инфекции в стационарных и амбулаторных условиях, что позволит Минпромторгу России проработать с производителями лекарственных препаратов и организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов на территорию РФ, производственные планы, а также перспективы ввоза лекарственных препаратов с целью обеспечения наличия на рынке их достаточного количества", - приводятся в документе слова омбудсмена.

Она также уточнила, что продолжается сбор актуальных сведений по проведению субъектами РФ закупок лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией, "сбор информации осуществляется территориальными органами исполнительной власти субъектов РФ".

Что касается Бурятии, то, по данным уполномоченного, в рамках выделенных из федерального бюджета средств в регионе заключены контракты на поставку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно. "По данным мониторинга в рамках выделенных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в Республике Бурятия заключены контракты на поставку лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих лечение амбулаторно, на сумму 37 103,3 тыс. рублей, обеспечены 5 820 пациентов на сумму 5 009,26 тыс. рублей", - говорится в документе.