В Карелии в 2021 году внедрят индивидуальную терапию на основе генетических исследований

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /ТАСС/. В центре медико-биологических исследований Карельского научного центра (КарНЦ) РАН весной 2021 года появится молекулярно-генетическая лаборатория. Ученые и медики будут проводить исследования в рамках внедрения в регионе персонифицированной терапии. Об этом сообщила ТАСС заведующая центром медико-биологических исследований КарНЦ Ольга Лежеева.

"Мы планируем проводить анализы на молекулярные маркеры в организме пациентов для предупреждения, раннего выявления и назначения максимально эффективного лечения патологий сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований", - рассказала собеседница агентства.

Новое оборудование позволит медико-научному центру использовать индивидуальный подход при профилактике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Например, врачи смогут назначать таргетную терапию с использованием антител, направленных против опухоли и ее окружения. Планируется изучение метаболических изменений в организме, приводящих к сахарному диабету, ожирению и другим заболеваниям. Еще одним направлением станет проведение исследований в области спортивной медицины. Ученые смогут определять генетический потенциал организма к тем или иным видам физической нагрузки.

"Переход к индивидуальной терапии от лечения по стандартам поможет населению республики получать более эффективную медицинскую помощь", - добавила Лежеева.

Новая лаборатория начнет работу весной 2021 года. Сейчас идет оснащение и подготовка к лицензированию. В ближайшее время здесь также появится аппарат для цифрового ПЦР-тестирования, с помощью которого впервые в регионе начнут проводить анализ на онкомаркеры методом неинвазивной жидкостной биопсии, то есть без пункции - более травматичного для пациентов способа. Врачам центра предстоит пройти обучение в Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины им. Шварца в Санкт-Петербурге.

Центр медико-биологических исследований Карельского научного центра (КарНЦ) РАН (амбулатория) существует в республике уже 45 лет. В центре ведется как сбор научных данных для исследований, так и медицинская деятельность: консультации и лечение у врачей различных специальностей, проведение лабораторно-диагностических исследований, физиопроцедур.