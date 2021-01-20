Смертность из-за коронавируса в мире достигла максимума за пандемию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый максимум за пандемию по числу летальных исходов из-за коронавируса: в мире за минувшую неделю умерли более 93,8 тыс. пациентов.

По данным ВОЗ, смертность увеличилась во всех регионах, но особенно заметным оказался рост в Северной и Южной Америке, где умерли более 43 тыс. человек (рост на 15%). В Европе летальных исходов оказалось более 37 тыс. (рост на 2%), в Юго-Восточной Азии - свыше 3,4 тыс. (рост на 4%).

ТАСС выяснил, как в отдельных зарубежных странах обстоят дела со смертностью из-за COVID-19.

Американский регион

Самая высокая в мире смертность из-за коронавируса отмечается в США, где с начала года суточный прирост числа умерших лишь шесть раз опускался ниже отметки в 2 тыс. и столько же раз превышал отметку в 4 тыс. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество связанных с коронавирусом летальных исходов в Штатах в среду преодолело отметку в 400 тыс. и достигло 401,8 тыс.

В Бразилии, если не считать статистических спадов по выходным, в январе ежедневно фиксировали свыше 1 тыс. летальных исходов. Только за последние сутки в стране умерли почти 1,2 тыс. человек, а по общему количеству смертей (около 211,5 тыс.) Бразилия вторая в мире после США.

Максимального за пандемию уровня смертность достигла в Мексике. По сравнению с концом декабря она возросла в полтора раза. Власти страны сообщили во вторник о 1 584 летальных исходах, что стало самым высоким показателем. Всего из-за коронавируса там умерли более 142,8 тыс. человек, это четвертое место в мире.

В Колумбии все еще умирают по 350-400 человек в сутки. При этом в Аргентине и Перу, наоборот, наблюдается снижение смертности.

В Европе

В Европе самая тяжелая ситуация со смертностью в Великобритании. С начала этого года суточный прирост количества умерших в стране 10 раз превышал отметку в 1 тыс., за весь прошлый год такое случилось лишь восемь раз. За истекшие сутки там было зафиксировано 1 610 смертей из-за коронавируса, всего с начала пандемии - около 91,5 тыс.

Аналогичная картина наблюдается в Германии, где смертность в январе вышла на уровень, в три-четыре раза превышающий максимальные показатели первой вспышки коронавируса весной прошлого года. В результате ФРГ по общему количеству умерших (более 48,7 тыс.) поднялась на 12-е место в мире.

В Италии число умирающих за сутки пациентов снизилось примерно в полтора раза по сравнению с пиковыми значениями марта и декабря прошлого года. До 200-400 летальных исходов в сутки снизились показатели во Франции и Испании. В Польше и Чехии смертность также несколько уменьшилась по сравнению с пиковыми значениями ноября и декабря, однако остается на уровне, в 10 и более раз превышающем значения весны и лета минувшего года.

Азия

Несмотря на то, что среди стран Азии больше всего смертей в сутки все еще фиксируется в Индии, в последние дни там умирают менее 200 человек, что в шесть раз меньше максимальных значений минувшей осени.

В Иране в последние десять дней регистрируется менее 100 умерших. В Индонезии смертность в январе, напротив, вышла на максимальный для страны уровень - около 300 летальных случаев в сутки.

На высоком для страны уровне - 40-50 смертей - держится с начала января смертность в Израиле. В Турции этот показатель снизился в январе до уровня 160-180 смертей в сутки, тогда как в декабре стабильно регистрировалось более 200 летальных исходов.

Относительные показатели

Если принимать во внимание не абсолютные, а относительные показатели по смертности, то на первом месте окажется Бельгия, где на 1 млн жителей приходится 1 762 умерших.

В число стран, где этот показатель превышает 1 тыс., входят также Словения, Босния и Герцеговина, Италия, Чехия, Великобритания, Северная Македония, Болгария, США, Венгрия, Перу, Испания, Хорватия, Панама, Франция, Швеция, Швейцария, Аргентина и Армения.