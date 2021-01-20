Путин: странам ЕАЭС нужно эффективно координировать усилия по борьбе с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 20 января. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны эффективно координировать усилия по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС.

"С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС (предшествовал ЕАЭС - прим. ТАСС)осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом - эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан", - сказал глава государства.

В качестве примера успешного сотрудничества между государствами - членами союза в выработке общих подходов Путин назвал создание общего рынка в сфере производства и оборота лекарств и медицинских изделий.

Реализацию интеграционных процессов в рамках ЕАЭС президент России назвал стратегически важной темой. По его словам, за шесть лет существования объединения, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Путин привел данные, согласно которым в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил $61,6 млрд. Увеличилась и доля стран ЕАЭС во внешней торговле РФ - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020 году.

"Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран - членов ЕврАзЭС в целом. Ее прирост составил 27%. Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами союза", - добавил Путин.

Он также обратил внимание, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают, по остальным же решение практических вопросов и поиск оптимальных моделей продолжаются. Последовательно формируется и единый рынок услуг ЕАЭС, который уже включает 53 сектора, а в 2021 году охватит еще пять направлений.