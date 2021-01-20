Навальному в "Матросской Тишине" подберут сокамерников после карантина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники СИЗО 99/1 ("Матросская Тишина") подберут сокамерников Алексею Навальному после завершения 14-дневного карантина, в ходе которого он пройдет медосмотр и проведет беседу с психологом. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Пока он [Навальный] находится один в трехместной камере на карантине, у него есть телевизор, холодильник и чайник. Сейчас Навальный проходит 14-дневный карантин, в который входит медосмотр и беседа с психологом. После этого ему подберут сокамерников", - сказал Мельников. По его словам, у Навального также возьмут анализ на коронавирус.

"На момент беседы с наблюдателями жалоб на условия содержания у Навального не было. По его словам, сотрудники не оказывали на него никакого давления, никакого психического или морального воздействия к нему также не было", - сказал Мельников.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.