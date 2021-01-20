МВД: увеличение числа киберпреступлений повлияло на рост тяжких преступлений в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Причиной роста количества тяжких преступлений в России в 2020 году стало резкое увеличение IT-преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких - на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что число преступлений с использованием интернета возросло прошлом году на 91%, а при помощи мобильных телефонов - на 88%. "В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет - на 91,3%, при помощи средств мобильной связи - на 88,3%", - отметили в пресс-центре.