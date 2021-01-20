В МВД сообщили о снижении уровня семейного насилия на 9,5% в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Количество преступлений в семейно-бытовой сфере снизилось в России в прошлом году на 9,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В 2020 году зафиксировано снижение на 9,5% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 15,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% - вреда средней тяжести, на 10% - легкого вреда здоровью", - сказали в ведомстве.

В прошлом году также сократилось число преступлений, совершенных мигрантами. "На 1,5% сократилось число преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами и лицами без гражданства, и на 4,9% - в отношении них", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в ведомстве, показатели статистики подтверждают эффективность профилактической работы подразделений МВД России с несовершеннолетними. "Количество преступлений, совершенных ими и при их участии, в 2020 году уменьшилось на 9,1%", - подчеркнули в пресс-центре.