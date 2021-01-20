В Казани открылась выставка, посвященная первому президенту Татарстана Шаймиеву

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Выставка "Лица республики. Первый президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев" открылась в среду на базе мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Казани, сообщается на сайте Госсовета Татарстана.

"Символично, что уникальная выставка открывается в день рождения государственного советника Республики Татарстан, первого президента республики Минтимера Шаймиева. От имени всех присутствующих и от себя лично хотел бы поздравить и выразить ему глубочайшее уважение и огромную благодарность за все, что он сделал и продолжает делать для родной республики, за сегодняшнюю подвижническую работу по сохранению историко-культурного наследия, возрождению духовности в обществе, защите родных языков, неустанный труд на благо родного Татарстана", - цитирует пресс-служба председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Интерактивная выставка будет работать по 30 января. Она стала первой в цикле выставок "Лица республики", посвященного людям, внесшим весомый вклад в становление и развитие региона. Мероприятие организовано и проводится при поддержке аппарата президента Татарстана и республиканского фонда "Возрождение".

В 26 залах, на 133 проекционных экранах парка представлены фото- и видеокадры, рассказывающие о ключевых событиях новейшей истории Татарстана с участием Шаймиева. Выставка включает в себя три раздела по хронологии: "1990-е годы" "2000-е годы" и "2010-е годы". В одном из залов представлены видео- и фотоматериалы из личного архива Шаймиева, уточнили в пресс-службе.

По словам Мухаметшина, цикл "Лица республики" продолжает работу, которую Татарстан начал в год столетия ТАССР. Он уточнил, что имеет в виду актуализацию забытых страниц и имен, увековечивание памяти соотечественников, тружеников и руководителей, внесших значительный вклад в становление и развитие региона. Он отметил, что Шаймиев занимает особое место в их ряду, поэтому неслучайно, что ему посвящена первая выставка цикла.

Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 год, сейчас - государственный советник республики. Он является председателем попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.