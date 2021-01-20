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Володин: вопрос о введении в РФ паспортов вакцинации не стоит в повестке Госдумы

Председатель Госдумы отметил, что "все, что затрагивает интересы граждан, надо в начале изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума не рассматривает вопрос о возможности введения в РФ так называемых паспортов вакцинации, его нет в повестке нижней палаты. Об этом журналистам в среду сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"У нас в повестке этого вопроса нет", - сказал он. Спикер при этом отметил, что "все, что затрагивает интересы граждан, надо в начале изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться".

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал необходимым введение в РФ паспортов вакцинации, но при этом он призвал четко продумать вопросы сохранности и использования данных.

"Председатель комитета Морозов высказал свое личное мнение, а в начале должен был бы учесть мнение коллег, экспертов", - заметил Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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