Улучшение диагностики бесплодия на Ямале позволило провести на 34% больше ЭКО в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 500 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, это на 34% больше, чем планировалось, сообщили в пресс-службе правительства Ямала в среду.

"В 2020 году жительницам Ямала выполнено 496 процедур экстракорпорального оплодотворения. Плановое значение перевыполнено на 34%. Это стало возможным за счет улучшения диагностики бесплодия. В округе ЭКО не проводят, но по упрощенной процедуре медицинские организации могут самостоятельно направлять пациенток для его проведения в другие регионы. Транспортные расходы возмещаются этими медицинскими организациями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году также возросла доля успешных процедур. Так, из 496 процедур успешных - 131, на свет появились 140 малышей. "Для сравнения: в 2019 году после 383 процедур ЭКО 108 случаев беременности в ЯНАО завершились родами, на свет появились 120 маленьких ямальцев", - уточнили в правительстве региона.

На Ямале отсутствует очередь на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Для проведения процедуры женщине необходимо встать на учет в кабинете бесплодия медицинской организации по месту жительства. Устанавливается причина бесплодия и наличие показаний либо противопоказаний к проведению процедуры, в среднем обследование занимает от 6 до 12 месяцев.