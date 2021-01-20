МЧС собирается ввести единый порядок оповещения населения о ЧС и военных конфликтах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. МЧС России разрабатывает законопроект, который установит единый порядок оповещения населения. Уведомление о начале его разработки опубликовано в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Одной из задач гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Однако единый порядок организации создания систем оповещения населения до настоящего времени не установлен действующими нормативными правовыми актами", - говорится в паспорте законопроекта.

Также постановление правительства "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1993 года устарело, не соответствует нынешнему законодательству и требует переработки. Более того, в законах нет самого понятия "система оповещения населения". Разрабатываемый законопроект должен будет устранить эти пробелы.