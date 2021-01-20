Исследования вакцины "Спутник V" среди детей пройдут в течение 2021 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей пройдут в течение этого года, сообщил на пресс-конференции в среду заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

"В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал он.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил ТАСС, что учреждение может в марте запросить разрешение на проведение таких испытаний, но сами они начнутся не ранее завершения третьей фазы испытаний среди взрослых.

Вакцину "Спутник V" Россия зарегистрировала 11 августа 2020 года - первой в мире. Ее пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек (включая 10 тыс., которые получили бы плацебо), однако Минздрав решил прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тыс. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.