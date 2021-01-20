Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит жалобу Google на решение по иску о тайне частной жизни

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит жалобу компании Google на решение суда первой инстанции по иску о нарушении тайны частной жизни 8 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда, который вынес решение по этому делу в первой инстанции.

"Таганский суд сообщает, что рассмотрение апелляционной жалобы представителя Google на решение районного суда назначено в Мосгорсуде на 8 февраля на 13:10", - сообщила агентству пресс-cсекретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее Таганский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Роскомнадзора к поисковой системе Google и видеохостингу YouTube за нарушения тайны частной жизни. Суд признал действия определенной интернет-страницы незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. О какой именно странице идет речь, не сообщается.

Ранее мировой участок Таганского района 13 февраля 2020 года постановил признать Twitter и Facebook виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить обеим компаниям административный штраф в размере 4 млн рублей. Требования об отчете о локализации в РФ баз персональных данных российских пользователей Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство не получило конкретного ответа от компаний.