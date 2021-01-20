Иммунитет у привитых "Спутником V" сотрудников НИЦЭМ им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Иммунитет у привитых "Спутником V" сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев. Об этом в среду заявил замдиректора центра, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре [им.] Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили", - сказал он на пресс-конференции.

Уровень антител у вакцинированных

Уровень антител у граждан, привитых от коронавирусной инфекции, несколько выше, чем у тех, кто переболел COVID-19, сообщил Логунов.

"Уровень антител у вакцинированных в среднем выше, если говорить об уровне IgG, чем у переболевших. Но у этого есть довольно понятно объяснение - при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 633 952 случая заражения, выздоровели 3 027 316 человек, умерли 67 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.