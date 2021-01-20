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Разработчик заявил об эффективности "Спутника V" против выявленных штаммов коронавируса

Вакцина "Спутник V" эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса - разработчик.

Нидерланды намерены ввести комендантский час
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