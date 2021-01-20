Исследование: вакцина Pfizer-BioNTech эффективна против "британского" штамма коронавируса

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Вакцина, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, по всей видимости, защищает и от "британского" штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании BioNTech, результаты которого были представлены в статье в электронной библиотеке bioRxiv .

Ученые изучили анализы крови 10 человек на предмет того, насколько хорошо антитела нейтрализуют разные штаммы коронавируса. Различий в эффективности препарата против уже известной формы возбудителя и его "британской" мутации выявлено не было, то есть вакцина защищает и от нее.

"В текущем исследовании in vitro изучен полный набор спайковых мутаций "британского" штамма. С этой целью был синтезирован псевдовирус, содержащий спайковый белок мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании", - сообщается в пресс-релизе BioNTech. При этом указывается, что "сыворотка [крови] участников ранее описанного немецкого исследования фазы 1/2 подавляла псевдовирус, включающий "британский" штамм SARS-CoV-2, в такой степени нейтрализации, которая считается биологически эквивалентной немутировавшему уханьскому штамму SARS-CoV-2".

Как полагают в компании, результаты исследования позволяют говорить о том, что "COVID-19, вызванный "британским" вариантом вируса, также можно подавить путем использования вакцины BNT162b2 (вакцина, разработанная консорциумом BioNTech-Pfizer - прим. ТАСС)".

Как пишет издание Der Spiegel, большую тревогу у исследователей вызывает так называемый южноафриканский штамм. По предварительным данным, вакцина не столь же эффективна, как в случае с другими вариациями, но исследования пока продолжаются.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.