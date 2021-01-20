Глава СПЧ заявил, что введение паспортов вакцинации может угрожать правам граждан

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внедрение паспортов вакцинации может нести опасность ущемления прав части населения, причем преимущественно здоровых людей. Об этом заявил в среду советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Тема ковид-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире. Но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции - а зачем вводить ковид-паспорта? Никто не объясняет, какие будут последствия и какие будут результаты, никто не представляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность", - сказал Фадеев на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что при обсуждении темы внедрения таких паспортов "между строк можно прочитать, что речь идет о введении разного рода ограничений". В частности, звучат предложения по ограничению на пересечение границ, на перемещение внутри стран, в том числе России, на участие в общественных мероприятиях, даже раздаются высказывания о возможном ограничении в трудоустройстве. "И если это так, а я повторяю - концепции в каком-нибудь полноценном виде никто не предъявил ни в России, ни в других странах, - но если это так, то речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса, речь идет о поражении части населения в своих правах", - сказал глава СПЧ.

Фадеев заметил, что его коллеги по совету так же высказывают свои опасения на этот счет. "Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди", - отметил он. Фадеев подчеркнул, что до четверти россиян могут иметь различные противопоказания для прививки от нового коронавируса. "Не все люди могут вакцинироваться. Сегодня дети и подростки до 18 лет пока не вакцинируются, это, видимо, все впереди. Не могут вакцинироваться беременные, люди с некоторыми заболеваниями, в частности, онкологические больные. По моим оценкам, людей таких людей 35-40 млн человек, это четверть населения страны", - сказал он.

При этом он отметил, что учет вакцинированных, конечно, необходимо вести, и каждый привившийся должен быть занесен в специальную базу данных. "Но я против того, что называют ковид-паспортами, которые влекли бы за собой какие-то иные, дополнительные, кроме собственно медицинских, последствия", - сказал глава СПЧ.