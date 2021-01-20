Суд оправдал жителя Кубани по делу об убийстве ребенка

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей признал невиновным жителя Кубани в убийстве ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда в среду.

В ноябре коллегия присяжных заседателей оправдала жителя Краснодарского края, обвиняемого по делу об убийстве восьмилетней девочки, посчитав его причастность к произошедшим событиям недоказанной, мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

"Сегодня Краснодарский краевой суд постановил приговор, которым Николай Мишин признан невиновным и на основании вердикта присяжных оправданным в совершении инкриминируемого преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в течение 10 дней с момента оглашения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гособвинитель не согласен с решением суда присяжных приговор будет обжалован, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее следственные органы на Кубани обнаружили останки девочки, пропавшей в возрасте восьми лет в 2016 году, был установлен и задержан подозреваемый в ее убийстве, он дал признательные показания. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю мужчина пояснял, что девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы, в какой-то момент он, прогоняя ребенка, нанес ей удар в область головы молотком, затем вывез ее тело в поле.