Нидерланды намерены ввести комендантский час

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени (с 22:30 по 06:30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак.

Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу. Кроме того, правительство сократило с двух до одного человека максимальное число гостей, которое можно принимать дома в течение дня.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 921 тыс. человек. Свыше 13,1 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

В последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сокращается, однако власти считают необходимым введение дополнительных мер, чтобы предотвратить распространение более заразного штамма коронавируса.

С этой же целью правительство приняло решение с 23 января запретить рейсы из стран за пределами Шенгенской зоны, где распространен более заразный штамм, в том числе Великобритании, ЮАР и ряда государств Латинской Америки.