У усыпленного в Таллинском зоопарке льва обнаружили коронавирус

ТАЛЛИН, 20 января. /ТАСС/. Лев Юна из Таллинского зоопарка, которого усыпили на прошлой неделе в связи с неизлечимой болезнью, был заражен коронавирусом. Об этом директор зоопарка Тийт Маран сообщил в среду.

"Вероятности ошибки в положительном тесте нет, так как у льва взяли три пробы, - заявил Маран в распространенном сообщении. - Мы работаем над тем, чтобы выявить источник заражения".

Лев Юна был усыплен 13 января в связи с обнаруженной у него в прошлом году почечной недостаточностью. Как отмечают ветеринары, эта болезнь наиболее часто встречается у пожилых представителей семейства кошачьих. После того как в начале января физическое состояние льва ухудшилось без надежды на улучшение, специалисты приняли решение усыпить животное, чтобы избавить его от боли.

У льва, который родился в зоопарке Франкфурта 23 декабря 2003 года и жил в Таллинском зоопарке с апреля 2005 года, также были диагностированы симптомы заболевания верхних дыхательных путей. В связи с тем, что представители семейства кошачьих восприимчивы к коронавирусу, Юне сделали посмертно соответствующий тест, который дал положительный результат.

Как отметил директор зоопарка, все сотрудники, которые так или иначе соприкасались с львиной клеткой, уже сдали тесты на коронавирус и на наличие антител. Из 15 сданных анализов 13 оказались отрицательными, еще двое сотрудников ожидают результатов.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией коронавируса с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 38 544, умерли 349 пациентов.