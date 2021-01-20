Нидерланды введут запрет на рейсы из некоторых стран за пределами Шенгена

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Нидерланды введут запрет на авиарейсы из стран за пределами Шенгенской зоны, где распространен более заразный штамм коронавируса. Об этом сообщил в среду в записке парламенту исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

По его словам, запрет на авиасообщение вступит в силу с 23 января и будет распространяться на Великобританию, ЮАР, а также несколько стран Латинской Америки.

Исключение может быть сделано в случае необходимости возврата на родину граждан страны. Мера будет являться обязательной до тех пор, пока в законодательство не будут внесены все необходимые изменения, чтобы рекомендация по 10-дневной самоизоляции по прибытии в Нидерланды стала обязательной.

Временное правительство в среду также объявило о том, что хочет с вечера пятницы ввести в стране комендантский час, который будет действовать с 20:30 по 04:30 по местному времени (с 22:30 по 06:30 мск). Однако решение еще должно быть одобрено национальным парламентом, где нет единства мнения по данному вопросу.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 921 тыс. человек. Свыше 13,1 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

В последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сокращается, однако власти считают необходимым введение дополнительных мер, чтобы предотвратить распространение более заразного штамма коронавируса.