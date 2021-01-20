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Власти Ставрополья заявили, что спрос на кадры превысит 134 тыс. человек до 2027 года

По данным краевого портала службы занятости, на начало января насчитывалось 161,4 тыс. вакансий

СТАВРОПОЛЬЕ, 20 января. /ТАСС/. Более 134 тыс. специалистов потребуется для работы на предприятиях Ставрополья до 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения по итогам анализа потребности в кадрах на долгосрочную перспективу.

"В 2020 году в мониторинге потребности в кадрах приняли участие 3 680 организаций <...> Прогноз потребности в кадрах в обследованных организациях до 2027 года составил 134,5 тыс. человек. В общей потребности в кадрах рабочие профессии составляют 35,4%, специалисты и служащие, имеющие образование по специальностям среднего профессионального образования - 20,9%", - пояснили в министерстве.

По информации краевого портала службы занятости, на начало января 2021 года в крае насчитывалось 161,4 тыс. вакансий, что на 35,4 тыс. меньше аналогичного показателя прошлого года. Согласно прогнозным данным, в ближайшие семь лет ежегодно в организациях планируют привлекать к работе 54,3 тыс. человек.

"Наибольшая востребованность специалистов и работников в 2021 году прогнозируется в следующих видах экономической деятельности: сельское хозяйство, торговля и общественное питание, пищевая и швейная промышленность, строительство, здравоохранение, деятельность гостиниц и ремонт автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

В малом и среднем предпринимательстве наибольший дефицит кадров прогнозируется по некоторым специальностям, в том числе тракторист, продавец, технолог в пищевой промышленности, кондитер, пекарь, бухгалтер. Прогноз потребности в кадрах на долгосрочную перспективу позволяет властям региона определять перечень приоритетных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что из-за пандемии уровень регистрируемой безработицы в регионе повысился с 0,7% в начале 2020 года до 6,1% к концу года. В пересчете на численность безработных граждан, состоящих на учете в учреждениях занятости, это 83,8 тыс. человек. Для снижения напряженности на рынке труда в крае были запущены программы переобучения, создания временных рабочих мест и так далее.

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