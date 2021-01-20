В Адыгее продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МАЙКОП, 20 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности работающим жителям Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлен до 7 февраля. Соответствующие изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова от 18 марта "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в среду на сайте главы республики.

Ранее власти продлевали режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до 24 января.

По данным регионального оперативного штаба по состоянию на среду, в республике коронавирусная инфекция выявлена у 12 523 человек, на лечении находятся 1 865 человек (плюс 55 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 10 547 человек (плюс 82 за сутки), умерли 111. Больше всего случаев заражения выявлено в Майкопе (4 990) и Тахтамукайском районе (1 552).