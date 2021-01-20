В Эстонии обнаружили "британский" штамм коронавируса

ТАЛЛИН, 20 января. /ТАСС/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса, выявленный первоначально в Великобритании, обнаружили впервые в Эстонии. Об этом сообщила в среду заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Как отметила она на пресс-конференции, в общей сложности три положительных теста показали наличие распространенного в Великобритании штамма вируса с повышенной заразностью.

"Важно иметь в виду, что это завезенные из Англии случаи, эти люди были обязаны оставаться в карантине", - отметила Хярма.

В Эстонии из-за границы завозится 2-3% случаев коронавируса, добавила также Мари-Анне Хярма. На прошлой неделе было выявлено 111 таких случаев.

Правительство Эстонии ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в столице, позднее их продлили до 31 января. Закрыты предприятия сферы развлечений, залы обслуживания предприятий общепита могут быть заполнены не более чем на четверть. Запрещены публичные собрания и мероприятия в помещениях, в том числе театральные представления, концерты и киносеансы. В публичных мероприятиях на улице могут принимать участие до 10 человек.

Режим ЧП действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 38 544, умерли 349 пациентов.