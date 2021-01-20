Суд ограничил в правах женщину, выбросившую двух дочек из окна в Саратове

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Суд ограничил в родительских правах женщину, которая выбросила двух детей пяти и восьми лет из окна дома в Саратове. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

"Суд ограничил мать в родительских правах", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 17 октября 2020 года 39-летняя женщина выбросила из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, дочерей пяти и восьми лет, после чего нанесла себе ножевое ранение. Дети и мать были госпитализированы, возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Обе девочки были выписаны из больницы и находятся с отцом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила ТАСС, что экспертиза признала женщину невменяемой.