Москвичи смогут привиться в театре и торговых центрах. Главное о коронавирусе за 20 января

Сотрудники МФЦ "Мои документы" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в театре "Геликон-опера"
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 633 952 случая заражения, из них новых — 21 152 (минимум с 18 ноября). За сутки умерли 597 человек, за весь период — 67 220.
- Нехватка вакцин, которая может временно возникать в отдельных регионах, связана с обширной географией РФ и производством, пока набирающим обороты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Коллективный иммунитет в стране может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- В Петербурге организуют выездные пункты вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 900 894 случая заражения, из них новых — 2452. Госпитализированы 1234 человека.
- Началась вакцинация во флагманском офисе "Мои Документы" в Центральном округе Москвы, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо" и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Город" и "Океания".
Мир
- Всего зафиксировано более 96,1 млн случаев заражения, умерли 2 056 996 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от коронавируса, сообщает интернет-издание Index.
- За минувшую неделю умерли более 93,8 тыс. пациентов с коронавирусом — это новый максимум (данные ВОЗ).
- Власти Пекина с 23 января переведут школы на онлайн-обучение.
- Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния. Пока нет оснований считать ее более летальной, чем другие. Доказательств, что она более заразна, пока также нет.