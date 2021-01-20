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Пандемия COVID-19

Москвичи смогут привиться в театре и торговых центрах. Главное о коронавирусе за 20 января

Сотрудники МФЦ "Мои документы" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в театре "Геликон-опера"
© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 633 952 случая заражения, из них новых — 21 152 (минимум с 18 ноября). За сутки умерли 597 человек, за весь период — 67 220.
  • Нехватка вакцин, которая может временно возникать в отдельных регионах, связана с обширной географией РФ и производством, пока набирающим обороты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Коллективный иммунитет в стране может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • В Петербурге организуют выездные пункты вакцинации.

Москва

  • Всего зафиксировано 900 894 случая заражения, из них новых — 2452. Госпитализированы 1234 человека.  
  • Началась вакцинация во флагманском офисе "Мои Документы" в Центральном округе Москвы, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо" и в торговых центрах "Афимолл Сити", "Город" и "Океания". 

Мир

  • Всего зафиксировано более 96,1 млн случаев заражения, умерли 2 056 996 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от коронавируса, сообщает интернет-издание Index.
  • За минувшую неделю умерли более 93,8 тыс. пациентов с коронавирусом — это новый максимум (данные ВОЗ).
  • Власти Пекина с 23 января переведут школы на онлайн-обучение.
  • Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния. Пока нет оснований считать ее более летальной, чем другие. Доказательств, что она более заразна, пока также нет.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от коронавируса
Детали поставок вакцины в Венгрию глава МИД страны Петер Сийярто обсудит во время визита в Россию
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