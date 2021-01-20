В Петербурге организуют выездные пункты вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Городские поликлиники Санкт-Петербурга организуют выездные пункты для вакцинации жителей города от коронавируса, пока в городе организовано 70 стационарных пунктов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным пресс-службы, в городе развернуто 70 стационарных пунктов. Привиты 27 499 человек, вакцинация завершена у 4 986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось, отметили в аппарате вице-губернатора.

"В ближайшее время ожидается поставка еще 66 тыс. доз вакцины. Подготавливаются к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений", - добавили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 307 392 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 193 417 человек, умерли 9 043. За последние сутки в городе выявили 3 347 случаев заражения.