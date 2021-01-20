ОП РФ просит продлить мораторий на отчет НКО, чьи спонсоры получают деньги от иностранцев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обратилась к министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой продлить на 2021 год мораторий на предоставление отчета некоммерческих организаций (НКО), финансируемых российскими источниками, которые в свою очередь получают деньги от иностранцев. Соответствующее письмо было направлено от имени секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, сообщили в среду ТАСС в палате.

"Еще в 2018 году была разработана форма Минюста, которая предусматривала отчетность НКО за средства, полученные из российских источников в случае, если у них есть иностранное финансирование", - сказала председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, комментируя ТАСС данную инициативу.

По ее словам, тогда НКО стали обращаться в ОП в связи с тем, что не понимали, как эти формы нужно заполнять. "В тот период в палате было много обсуждений с Минюстом и было принято решение о том, что НКО не должны отчитываться по этой форме, был установлен мораторий на ее использование. В 2020 году мораторий был продлен", - уточнила член ОП, добавив, что в письме палата "просит Минюст снова продлить этот мораторий на 2021 год, поскольку сейчас НКО вновь начали обращаться в ОП РФ по этому вопросу".

"Во-вторых, в конце прошлого года был принят закон, который вносит изменения в жизнь некоммерческого сектора. В письме мы предлагаем министерству юстиции вновь наладить более тесное взаимодействие с палатой с тем, чтобы Минюст через ОП РФ разъяснил НКО, как они должны исполнять новые требования законодательства, чтобы быть по-настоящему добросовестными и ничего не нарушить", - добавила Тополева-Солдунова.

"Таким образом, у нас две просьбы к Минюсту - продлить мораторий и встретиться с представителями ОП РФ для того, чтобы наладить оперативное взаимодействие с НКО. Это актуально и потому, что в Минюсте сменились руководители, отвечающие за взаимодействие с НКО. Мы бы хотели, чтобы работа вновь стала регулярной: раньше у нас было очень тесное взаимодействие с Минюстом - мы часто встречались и обсуждали сложные и спорные вопросы", - заключила член ОП.

В свою очередь Михеева добавила, что задача государства - максимально понятно разъяснить НКО как правильно заполнять отчетность о средствах, полученных от спонсоров, у которых могут быть иностранные источники. "Поскольку юридические лица по закону имеют право не разглашать эту информацию, могут иметь место случаи, когда добросовестных и ответственных представителей гражданского общества будут наказывать за невыполнение новых требований из-за неосведомленности. Нужно приложить все усилия, чтобы не допустить таких ситуаций", - отметила секретарь ОП.