Закрытый из-за высокой лавинной опасности курорт "Эльбрус" возобновит работу 21 января

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт у подножия Эльбруса, закрытый несколько дней назад из-за высокой лавинной опасности, заработает с 21 января, сообщается в среду на официальном сайте АО "Курорт Эльбрус".

"21 января курорт "Эльбрус" открывается и будет работать в штатном режиме, с 9:00. Будут открыты все канатные дороги от станции "Азау" до станции "Гара-Баши", и все трассы, кроме ЕР-27 "Гара-Баши" - "Мир" (новая)", - говорится в сообщении.

За последние дни в горах Кабардино-Балкарии выпало значительное количество снега. По оценкам специалистов, уровень снежного покрова в Приэльбрусье превышает средние показатели примерно в 1,5 раза. Из-за угрозы схода лавин в Приэльбрусье закрыли места отдыха. Спасатели в Кабардино-Балкарии ранее предупредили о лавинной опасности в горах выше 2 тыс. м с 18 до 24 января. МЧС рекомендовало воздержаться от походов в горы. Противолавинная служба обрабатывает лавинные очаги, в среду Северо-Кавказская военизированная служба работала в Приэльбрусье.

"В Терсколе рано утром сегодня стреляли по одному лавиноопасному участку на поляне Азау для защиты поляны. Лавин не было, шесть снарядов мы положили, склон стабильный. На данном этапе очень холодно, снег в устойчивом состоянии - это тоже результат воздействия", - пояснил ТАСС начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизир Чочаев.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы, а также на горе Чегет. В прошлом году на курорте побывали более 214 тыс. человек.