Посол РФ в Турции проинформировал Союз врачей о российских вакцинах

"Посол Алексей Ерхов принял делегацию Союза врачей Турции во главе с Шебнем Финджанджи. В ходе встречи Алексей Ерхов рассказал о ситуации с российскими вакцинами против новой коронавирусной инфекции, подробно остановившись на препарате Центра им. Н.Ф.Гамалеи "Спутник V", проинформировал о его регистрации и начале производства в ряде стран мира, дал ответы на интересующие врачей вопросы", - отмечается в распространенном заявлении посольства РФ в Анкаре.

Между тем ранее Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в подготовленном организацией материале "Вакцины - общая ценность для всего живого".

О российской вакцине

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в августе заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины. Интерес к препарату проявили в том числе Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Мексика. Экспорт вакцины "Спутник V" за рубеж, по данным главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, может начаться весной 2021 года - после того как РФ выйдет на "качественный объем производства" для собственных нужд. РФПИ заключил соглашение с индийскими компаниями о производстве в этой стране 300 млн доз российской вакцины. 1 декабря прошлого года клинические испытания второй и третьей фазы "Спутника V" начались в Индии.

Вакцинация в Турции

В Турции в настоящий момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию нового коронавируса. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в республике 14 января. По данным телеканала CNN Turk, на этом этапе прививка будет сделана медработникам и лицам старше 65 лет. К настоящему времени все больницы, которые участвуют в программе, получили дозы вакцин. За минувшие три дня от коронавируса вакцинировались президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент Турции Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Турции, более 1 млн человек уже привились от коронавируса.