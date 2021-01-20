Глава комитета Думы считает, что суррогатное материнство может оплачивать государство

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") считает, что суррогатное материнство можно сделать государственной оплачиваемой репродуктивной технологией наравне с экстракорпоральным оплодотворением. Такое предложение он высказал в среду в ходе заседания рабочей группы по законодательному регулированию социально значимых вопросов на тему законодательного регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства.

"Нужно нам понять, пусть не в понедельник, но в ближайшей перспективе, уйти от коммерциализации этого вообще сегмента и сделать это государственной оплачиваемой репродуктивной технологией, как ЭКО", - отметил Морозов.

По его словам, количество пар, которым требуются сегодня услуги суррогатного материнства, конечно. "Его можно рассчитать и понять, что государство может обеспечить этот процесс при необходимости", - подчеркнул Морозов.

При этом он отметил, что поддерживает законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ, разработанный группой депутатов Госдумы, устанавливает, что суррогатным матерям в России можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.