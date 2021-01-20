СК поддержал законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Следственный комитет России поддерживает законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства. Как сообщила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета России Евгения Минаева, в первую очередь необходимо отстаивать права ребенка.

"Мы полностью поддерживаем законопроект о суррогатном материнстве, о регулировании вопросов суррогатного материнства. В первую очередь должно стоять право ребенка знать своих родителей, право на семью. Я не думаю, что здесь мы что-то нарушим, защищая права именно ребенка, а не человека, желающего купить себе эмбрион. Хотелось бы отметить, что такая деятельность не должна носить признаков торговли людьми и коммерческую основу не ставить во главу угла. Законопроект нами поддерживается и мы бы, наверное, поторопили его принятие", - сказала она в среду в Госдуме на заседании рабочей группы.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы разработала законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.