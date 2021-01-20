В Тольятти СК проверяет данные об отказе в компенсации семье врача, умершего от COVID-19

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после сообщения об отказе тольяттинской больницы выплачивать компенсацию семье врача, который умер от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным местных СМИ, умерший врач Владимир Муравей работал на Тольяттинской станции скорой помощи. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, 16 октября 2020 года он умер, однако в справке причиной смерти указан инфаркт, пишут издания со ссылкой на сына Владимира. Он сообщил, что из-за этого семье не хотят выплачивать предусмотренную компенсацию.

В областном министерстве здравоохранения сообщили ТАСС, что по ситуации проводится проверка. "Управление Роспотребнадзора по Самарской области оформило новую санитарно-гигиеническую характеристику условий труда врача Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Владимира Муравья (на основании дополнительных данных по условиям труда работника, предоставленных Тольяттинской станцией скорой медицинской помощи)", - говорится в ответе пресс-службы регионального министерства здравоохранения на запрос ТАСС.

Планируется, что в дальнейшем лечебно-профилактическое учреждение направит документы в областной центр профпатологии, где рассмотрят вопрос о связи заболевания врача с профессией.