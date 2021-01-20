В Аргентине одобрили использование "Спутника V" для вакцинирования лиц старше 60 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями одобрило использование российского препарата "Спутник V" для вакцинирования от коронавируса лиц старше 60 лет.

"Проанализировав новую информацию, полученную о "Спутнике V" (Gam-COVID-Vac), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому Национальное управление рекомендует министерству здравоохранения использовать ее в упомянутой возрастной группе", - говорится в отчете регулятора, опубликованном в среду.

Из отчета следует, что регулятор одобрил использование препарата для вакцинации лиц старше 60 лет на основе документов, предоставленных российской стороной. Теперь Минздрав республики должен подтвердить, что разрешает начать вакцинацию этой возрастной группы.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия из 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Днем ранее было выдано разрешение на экстренное использование препарата, но только для лиц младше 60 лет.

29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников.