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Пандемия COVID-19

В Ярославской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Мера будет действовать до 3 февраля

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Ярославской области продлили до 3 февраля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен указом губернатора до 3 февраля. Это связано с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции. Новые электронные больничные для данной категории лиц будут оформлены по тем сведениям, которые работодатель направляет в фонд социального страхования, и оплачены за счет средств фонда. Средства поступят работнику напрямую", - говорится в сообщении.

В Ярославской области обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет был введен 12 ноября 2020 года. Граждане могут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для выгула домашних животных, для выноса мусора, похода в ближайший магазин.

Как уточняет пресс-служба, режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, а также к сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Ярославской области выявлено 189 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 26 074. С начала пандемии 24 446 человек выздоровели, 267 пациентов умерли.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия COVID-19
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