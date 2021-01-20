Авторы законопроекта о суррогатном материнстве планируют вынести его на I чтение в марте

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России, может быть представлен на первое чтение в Госдуме в марте. Об этом сообщил в среду один из авторов инициативы, первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Наша задача - сделать так, чтобы мы его могли принять максимально быстро, потому что не надо годами перекладывать документы из одного кабинета в другой. <...> Давайте эту работу сконцентрируем сейчас на том, чтобы нам выйти в марте месяце на первое чтение этого законопроекта", - сказал он, подводя итог заседания рабочей группы по регулированию социально значимых вопросов.

Толстой добавил, что перед этим текст законопроекта будет доработан с учетом поступивших замечаний и предложений. При этом в отношении инициативы удалось добиться межфракционного согласия, отметил он.

Законопроект был разработан группой депутатов Госдумы. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

Законопроектом уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.