В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли более 1,8 тыс. человек

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Число летальных исходов, отмеченных за сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, достигло 1 820, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за 24 часа было также выявлено 38,9 тыс. случаев заражения.

Предыдущий антирекорд был установлен во вторник, когда власти сообщили о выявлении 1 610 смертей. До этого максимальным показателем были 1 564 смерти, отмеченные 13 января. Всего в Великобритании умерли 93 290 зараженных, что является крупнейшим показателем в Европе.