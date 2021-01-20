В КБР организуют мобильные прививочные пункты для вакцинации от коронавируса

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Мобильные прививочные пункты будут функционировать в Кабардино-Балкарии (КБР) для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"В настоящее время в субъекте функционирует 16 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в 12 медорганизациях, которые работают с 8:00 до 20:00 часов. Все пункты оснащены в соответствии со стандартами и приказами Министерства здравоохранения РФ, в соответствии с СанПиНом. По мере необходимости будем создавать мобильные пункты и мобильные бригады вакцинации, а на вакцинацию можно записаться через регистратуры и колл-центры, через горячую линию Минздрава КБР, с понедельника в тестовом режиме, есть возможность записаться через портал "Госуслуги", - рассказал Калибатов.

По его словам, КБР уже получила 3 842 дозы вакцины от коронавируса "Спутник-V", из них использовано около 1 400 доз. "В понедельник мы получили 1 400 доз и с сегодняшнего дня начали вакцинацию последним траншем вакцин. Каких-то серьезных осложнений, побочного эффекта за все это время у вакцинированных не было", - уточнил он.

Власти области рассчитывают привить, как и от гриппа, около 60% населения - до 400 тыс. человек. "До конца февраля мы должны получить 28 тыс. доз вакцины. Производство вакцины наращивается, и я думаю, что план-график будет меняться", - подчеркнул министр.

В Кабардино-Балкарии несколько месяцев наблюдается определенная стабилизация по количеству заболевших и больных, находящихся в госпиталях, отметил министр. По данным оперативного штаба, по состоянию на 20 января в регионе выявлено 17 785 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 96). Из числа заболевших выздоровели 16 483 (за сутки плюс 130) человека, умерли 302 пациента (за сутки три человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 393 пациента, из них в реанимации 97. Всего в девяти госпиталях развернуто 1 859 коек.

По данным Калибатова, на сегодня в ковидных госпиталях региона занято 1 393 койки - это 75% коечного фонда.