Чибис заявил, что ЦУР усилил функции контроля и планирования в Мурманской области

МУРМАНСК, 20 января. /ТАСС/. Цифровая платформа Центр управления регионом (ЦУР), запущенная в Мурманской области в 2020 году, помогла усилить функции планирования и контроля в регионе. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в среду на семинаре для руководителей цифровой трансформации субъектов РФ и руководителей ЦУР по лучшим практикам региональной цифровизации.

"С точки зрения повышения качества управления очень важно было создать единую точку сбора данных для их анализа и понимания не только выявленных гражданами проблем, но и причин этих проблем, а также тенденций их возникновения. Единая цифровая платформа управления регионом, разработанная нашими партнерами из "Росатома", позволила объединить разные ведомственные системы. Результаты, которые мы видим уже сейчас, - усиление функций планирования и контроля, ускорение отработки поручений по операционным вопросам управления регионом, вовлеченность министерств и ведомств в решение стратегических задач", - цитирует Чибиса АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР), являющееся в рамках проекта внедрения системы технологическим партнером со стороны госкорпорации "Росатом".

Отмечается, что в настоящее время на базе единой цифровой платформы в Мурманской области интегрировано более 20 информационных систем 16 ведомств. "Интеграция информационных ресурсов - одна из ключевых и самых сложных задач при внедрении платформы. Параллельно мы много работаем с управленческими процессами, анализируем и помогаем отлаживать их с точки зрения эффективности. Такой подход позволяет получить необходимый эффект от цифровизации, который виден как органам власти, так и жителям региона", - цитирует пресс-служба генерального директора РИР Ксению Сухотину.

ЦУР в Мурманске официально запустили 10 ноября 2020 года. Но внедрять комплекс информационно-аналитических систем, объединенных на единой цифровой платформе, в Мурманской области начали с 2019 года. Он обеспечивает работу регионального правительства: сбор и анализ информации, взаимодействие с жителями и бизнесом, повышение инвестиционной и туристической привлекательности области.

В составе комплекса - портал "Наш Север", платформы "Инвестиционный портал Мурманской области", "Туристический портал Мурманской области", "Интеллектуальная система учета строительства, ремонта содержания (обслуживания) дворовых территорий, общественных территорий, объектов городского хозяйства, расположенных на территории Мурманской области", "Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области". Данные поступают на единую цифровую платформу управления регионом, которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников - ведомственных информационных систем региона, электронных баз данных и других.